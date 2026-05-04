Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Beylikdüzü Belediye Başkanı var. Hasta, annesiyle ve ablasıyla görüştüm. Bizim cenahtan da iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Tutuklama kardeşim." açıklamasıyla gündem olan AKP Kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir ziyaret daha geldi.

Arınç, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Nuri Aslan söz konusu ziyaret için, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 22’nci Başkanı Sayın Bülent Arınç’ı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.