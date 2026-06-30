'AKP'de Erdoğan sonrası dönem' tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu. Kulağıma bazı şeyler geliyor diyen Arınç 'Uykuları kaçsın' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"PARTİ İÇİNDEN, DIŞINDAN BİR SÜRÜ İSİM VAR"

“Yani şöyle bir şeyi niye akıldan uzak tutuyorlar bu gafiller? Mesela Cumhurbaşkanımız ‘Kardeşim filandır’ diyemez mi? Parti içinden, dışından kardeşim bir sürü isim var. Diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler.”

Arınç, bu sözlerinin ardından, “Bu kadarla bitirelim bu işi. Uykuları kaçsın” dedi.

“Kendisi devam eder. Biz ona saygı duyoruz. Bizim bağlılığımız devam eder” diyen Arınç, Erdoğan’a yönelik dava arkadaşlığı vurgusunu yineledi.

“KENDİSİ OLMAYACAKSA...”

Arınç, Erdoğan’ın aday olmaması ya da başka bir isim üzerinde karar verilmesi durumunda da bu süreci en iyi yönetecek kişinin Erdoğan olduğunu savundu.

Arınç, “Ama kendisi olmayacak da bir başkası üzerinde düşünülüyorsa emin olun bunu yapacak en güzel insandır o” dedi.