Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 71. yaş gününü kutladı.

Arınç, 2000 yılında Abdullah Gül'ün Recai Kutan'a karşı genel başkan adayı olduğu Fazilet Partisi kongresini hatırlattı. 70 yaş göndermesinde bulunan Arınç, şu ifadeleri kullandı;

KONGREYİ HATIRLATTI

*Bugün 71 yaşına basan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yaşını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

*14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi Kongresi’nde adayımız Abdullah Gül konuşmasını yaparken bütün kalabalığa hitaben “21 yaşında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fetih ettiğini örnek veriyorsunuz ve onun başarılarıyla övünüyorsunuz ama Millî Görüş çizgisinde genel başkan olmak için 70 yaşını aşmak mı gerekiyor” demişti.

*Bunun üzerine salonda muazzam bir kargaşa çıkmış ve ben de bunu tavzih etmek üzere söz almış ve bilenlerin hatırlayacağı o konuşmayı yapmıştım.

"70’LİKLER KULÜBÜNE HOŞ GELDİNİZ"

*Konuşma kongrede büyük bir etki yaratmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da takip ettiği bu kongreden ilhamla şunu söylüyorum. Allah size genç yaşınızdan itibaren bu yolda hizmet etmeyi nasip etti. 11 yıla yakın başbakanlık, 11 yıldan fazladır da Cumhurbaşkanlığı görevindesiniz. Bunun için de sizi tebrik ediyorum.

*70’likler kulübüne hoş geldiniz diyorum. Kalan ömrünüzün geçen ömrünüzden daha hayırlı olmasını diliyorum. Huzur içerisinde adaletle hükmettiğiniz hayırlı yıllarınız olmasını temenni ediyorum.