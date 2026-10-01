TBMM’nin yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Arınç, sermaye piyasalarındaki soruşturma ve yatırımcı mağduriyetlerine ilişkin konuştu.

Türkiye’nin yaşanan gelişmeleri hak etmediğini belirten Arınç, ekonomik sorunların yanı sıra toplumsal ve etik sorunlar bulunduğunu söyledi.

Arınç, “Sonuna kadar gidilecektir, görelim. Ortaya ne çıkacak, bilelim. Bunlardan, hepsinden hesap soralım” dedi.

"800 MİLYARLIK KAYIPTAN BAHSEDİLİYOR"

Fon krizine ilişkin ortaya atılan rakamlara dikkat çeken Arınç, “800 milyarlık bir kayıptan bahsediliyor. Sağdan soldan toplanacak paralar 8 milyar bile değil. Geri kalanını kim ödeyecek, kim bunun sorumlusu? Hepsinin teşhir edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarındaki gelişmeler, yeni yasama yılının gündem başlıkları arasında yer alıyor. Meclis’te farklı siyasi partiler konunun araştırılması, sorumluların belirlenmesi ve yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde girişimlerde bulunuyor.

"UTANMAYI UNUTAN İNSANLAR YANLIŞ İŞLER YAPIYOR"

Arınç, yaşananları değerlendirirken yalnızca ekonomik kayıplara odaklanılmaması gerektiğini belirterek, Türkiye’de toplumsal ve ahlaki değerler açısından da sorun yaşandığını savundu.

Siyaset kurumunun zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Arınç, şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekti. Arınç ayrıca, kendisini dindar olarak tanımlayan kişilerin yanlış eylemlerinin dini değerlere zarar verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllara dayanan siyasi yol arkadaşlığı bulunduğunu belirten Arınç, Erdoğan’ın dile getirdiği hesaplaşma ve soruşturmanın sonuna kadar götürülmesi yönündeki mesajların hayata geçirilmesini istedi.

Arınç, “Ben Cumhurbaşkanımızın sözlerine güveniyorum, bunun gerçekleşmesini diliyorum” dedi.

"SEÇİMLER KAYBEDİLEBİLİR"

Arınç, açıklamasının sonunda soruşturma ve hesap verme sürecinin sonuçlandırılmaması halinde bunun siyasi sonuçları olabileceğini savundu.

“Eğer bunlar gerçekleşmese seçimler kaybedilir ama en kötüsü insanlar inanca, bize karşı duydukları tüm hisleri kaybederler. Böyle olsun istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Arınç’ın bu sözleri, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasının Meclis’in yeni yasama yılı gündeminde önemli başlıklardan biri olduğu bir dönemde geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da daha önce fon sürecinde haksız kazanç sağlandığının tespit edilmesi halinde sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.