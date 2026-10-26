Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP’nin kurucularından Bülent Arınç, gazetecilere yönelik yargı uygulamaları ve basın özgürlüğü hakkında açıklamalarda bulundu. Geçmişte medya kuruluşlarıyla ilişkilerden sorumlu olduğunu hatırlatan Arınç, gazetecilerin özgürce haber yapabilmesi gerektiğini vurguladı. Arınç, adli kontrol şartıyla evinden çıkamayan gazeteci İsmail Saymaz’ın durumunu eleştirerek yaşananların kendisini üzdüğünü ve utandırdığını ifade etti.

“İSMAİL SAYMAZ’IN DURUMU TRAJİK”

Geçmişte beş yıl başbakan yardımcılığı yaptığını ve medya kuruluşlarıyla ilişkilerden sorumlu olduğunu belirten Arınç, görev döneminde basın özgürlüğünü geniş yorumladıklarını söyledi. TRT, Anadolu Ajansı, RTÜK ve ilgili kurumların sorumluluğunu üstlendiğini hatırlatan Arınç, gazetecilerin ifade özgürlüğünü kullanabilmesi gerektiğini dile getirdi.

İsmail Saymaz’ın bir televizyon kanalına evinden bağlanarak görüşlerini açıklamasını değerlendiren Arınç, gazetecinin adli kontrol şartıyla dışarı çıkamamasını eleştirdi. Saymaz’ın yıllardır gazetecilik yaptığını belirten Arınç, bazı gazetecilerin de cezaevinde bulunduğuna dikkat çekti.

Arınç, Saymaz’ın durumunu hem trajik hem de ironik bulduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Sayın Saymaz ayaklarına takılan kelepçe yüzünden evinden dışarı çıkamıyor ancak bereket ki ağzı bantlanmamış, televizyona bağlanıp konuşabiliyor ve gazetesine yazılarını gönderebiliyor.”

Arınç, bu durumu Nasrettin Hoca’nın dört tarafı açık ancak kapısında büyük bir kilit bulunan türbesine benzetti.

“BASIN TAM ANLAMIYLA HÜR OLMALI”

Gazetecilerin iktidarı destekleyen ya da muhalif bir çizgide olmasının özgürlükleri açısından fark yaratmaması gerektiğini belirten Arınç, toplumun her görüşten gazetecinin doğru ve dürüst haberciliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yurttaşların haber alma özgürlüğünün bu tür uygulamalarla kısıtlanmasını kabul edilemez bulduğunu belirten Arınç, basın özgürlüğünün doğrudan ifade özgürlüğüyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

ERGENEKON SÜRECİNİ HATIRLATTI

Arınç, geçmişte Ergenekon sürecinde gazetecilerin ve bilim insanlarının yargılanmaya başlaması üzerine gazeteci Nedim Şener ve gazeteci Mustafa Balbay’a destek verdiğini belirtti. Dört yıl cezaevinde kalan Mehmet Haberal için de sürecin farklı aşamalarında destek açıklamaları yaptığını aktaran Arınç, söz konusu isimlerin daha sonra beraat ettiğini hatırlattı.

Gazetecilik faaliyetleri ile suç teşkil eden eylemler arasında ayrım yapılması gerektiğini savunan Arınç, eleştiri ile hakaret arasındaki farkın gözetilmesi ve habercilikte doğruluk, dürüstlük ile etik ilkelerin esas alınması gerektiğini ifade etti.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDU

Arınç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında kullandığı, “Ne mutlu ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var” sözlerini de hatırlattı.

Bu yaklaşımın gazetecilere yönelik tutumda da benimsenmesi gerektiğini belirten Arınç, gazetecilerin eleştirilerinin, araştırmalarının ve haberlerinin anlayışla karşılanması çağrısında bulundu.