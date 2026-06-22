Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Barış Terkoğlu’na konuşan Arınç, Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin haksız olduğunu savunarak özür beklediğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Yaklaşık üç yıl önce Kılıçdaroğlu’nu yeni çalışma ofisinde ziyaret ettiğini belirten Arınç, görüşmede kendisine iyi temennilerde bulunduğunu anlattı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TEMASLARINA AÇIKLIK GETİRDİ

CHP lideri Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmelerin CHP'nin iç siyasetiyle ilişkilendirilmesine karşı çıkan Arınç, temasların tamamen farklı gerekçelerle yapıldığını söyledi.

Arınç, “Özgür Özel ile iki kez görüştük ve ikisinin de CHP’nin iç meseleleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. İlk görüşmemiz, Manisa’da vefat eden iki belediye başkanımız için taziye niteliğindeydi. İkincisi ise Manisa’da her Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediğim iftar ve mevlit programına kendisini davet etmemle ilgiliydi. Daha sonra Meclis'teki makam odama iade-i ziyarette bulundu; orada da yalnızca Manisa’yı ve Türkiye gündemini konuştuk” ifadelerini kullandı.

“CHP’NİN İÇ İŞLERİNE DAİR TEK KELİME KONUŞULMADI”

Ana muhalefet partisinin iç süreçlerine müdahil olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddeden Arınç, görüşmeler sırasında bu konuların hiç gündeme gelmediğini belirtti.

Özel'le görüşmesinden Kılıçdaroğlu'nun ürktüğünü vurgulayan Arınç, “Yemin ediyorum, CHP’nin iç meselelerine dair tek bir kelime konuşulmadı. Ben bu konulara hiç girmedim, Özgür Bey de büyük bir siyasi nezaket göstererek konuyu asla açmadı. Hatta o görüşmede Özgür Bey’e, Kemal Bey hakkında son derece olumlu ve yapıcı şeyler söyledim. Siyasi tartışmaların hiçbir yerinde değilim” dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN BANA ÖZÜR BORCU VAR”

Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Arınç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Kemal Bey'in sözlerine de çok şaşırdım. Kendisiyle görüşürsem de söyleyeceğim. Sizin aracılığınızla söylemiş de olayım; hakkımda suizan ettiği için bana bir özür borcu olduğunu düşünüyorum.”