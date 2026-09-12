Feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu, Ravza Öğüt ile evlendi. Haliç Kongre merkezinde gerçekleştirilen evlilik törenine siyaset dünyasından da çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler arasında CHP Genel Başkanlığına mahkemenin butlan kararı sonrası dönen Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’nin kurucularından ve TBMM eski başkanı Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve Ali Babacan’ın yanı sıra Altan Tan, Mesut Barzani’nin kardeşi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldı.

‘BU ASİL BİR DAVRANIŞ’

Törende konuşma yapan Arınç, isim vermeden Melih Gökçek’e tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin Başbakanı Sayın Davutoğlu, bir savcının davetiyle gitti, ifade verdi. 5 yıl evvel halkla buluşması sırasında birilerinin sorusuna karşılık kararlılıkla bir cevap vermiş. 5 yıl hiç üzerinde durulmayan konu bir savcımızın önüne gelmiş, o da işgüzarlık yapmış. Gitti, soruları cevapladı. Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım, ben siyasetçiyim, eleştiri hakkımı her yerde kullanırım dedi. Bu asil bir davranış...

‘AĞZINDA ŞAK ŞAK SAKIZ ÇİĞNEYEREK’

Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. 'Bugüne kadar beş bin kere bunlar benim karşıma geldi, ben sıçrayıverdim, bu ne ki' demek istedi.

‘BİZ DAVUTOĞLU’NUN YANINDAYIZ’

İkisi arasında büyük fark var. Biz siyasi hayatımızda çizdiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız, onu takdir ediyoruz.

SAKIZ ÇİĞNEYEREK İFADEYE GİTTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne ağzında sakızla gitmiş ve bu anlar tepki çekmişti.

‘BABAM ŞEKER HASTASI’ SAVUNMASI

Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, babasının şeker hastası olduğu için ağzının kuruduğunu ve bu nedenle sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyleyerek babasını savunmuştu.