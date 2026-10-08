AKP'nin kurucularından ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile yaklaşık iki yıl önce tanıştığını anlattı. Çalık'ın danışmanının kendisini ziyarete gelerek başkanın tanışmak istediğini söylediğini aktaran Arınç, Ankara'daki görüşmelerinde Çalık'ın kendisine "Ben sadece Beylikdüzü'ne hizmet etmek istiyorum" dediğini belirtti.

"ANNESİNİ TESELLİ ETTİM"

Çalık'ın tutuklanmasının ardından ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini belirten Arınç, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'ne gittiğini söyledi. Arınç, hastane önünde Çalık'ın annesi, eşi ve iki oğluyla görüştüğünü belirterek, "Annesi gözyaşları içindeydi, oğlunun böyle bir şey yapmayacağına inanıyordu. Ben de onları teselli ettim. 'Mutlaka çıkacaktır, merak etmeyin, hak yerini bulacaktır' dedim" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GÜZEL BİR İNSANIN SUÇLANACAĞINI..."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile bir toplantı vesilesiyle tanıştığını aktaran Arınç, Özmen'in daha önce İGDAŞ'ta çalıştığını ve özel sektörde görev yaptığını anlattı. Özmen'in belediye başkanlığı adaylığı sürecinde annesinin tavsiyesi üzerine Eyüp Sultan'ı ziyaret ettiğini belirten Arınç, "Böyle güzel bir insanın günün birinde suçlanacağı, hatta Ankara'daki bir bağlantı sebebiyle suçlanacağı hiç aklıma gelmezdi" dedi.

Arınç, hem Çalık hem de Özmen hakkındaki değerlendirmesini, "Gördüğüm kadarıyla her ikisi de mükemmel, ahlaklı, temiz, çalışkan ve işini iyi yapan insanlardı. Şimdi bunların ikisi de cezaevinde" sözleriyle dile getirdi. Cezaevlerinde benzer durumda çok sayıda kişinin bulunduğunu belirten Arınç, "Aylardır haklarında iddianame yazılmıyor, cezaevinden çıkacakları günü bekliyorlar; anneler ağlıyor, babalar ağlıyor, çocuklar ağlıyor, eşler ağlıyor. Maalesef böyle bir ortam içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI BİR KEZ DAHA OKUSUNLAR"

Hukukçu olduğunu vurgulayan Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında verdiği ikinci kararın yeniden okunması gerektiğini söyledi. Arınç, "Hukuku ve adaleti önceleyenler, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci defa verdiği Tayfun Kahraman kararını bir kez daha okusunlar ve adil yargılamada hak ihlalinin ne olduğunu görsünler" dedi. Soruşturmalara karşı olmadığını da belirten Arınç, "Herhangi bir konu hakkında bir suç şüphesi ve kuvvetli delil bulunursa soruşturmalar yapılır, bunlara karşı değiliz. Ama soruşturmalar konusunda da hem Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki usullere riayet edilmeli hem de işin insani, vicdani ve hukuki boyutu hiçbir zaman ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.