Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Bülent Ersoy, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra ticari iş birlikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı, yeni dahil olduğu reklam projesiyle Türkiye’deki reklamcılık tarihinin en yüksek ücretlerinden birine imza attı.

REKOR ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Son dönemde pek çok markanın radarında olan Bülent Ersoy, dev bir online alışveriş sitesiyle el sıkıştı. Kampanyanın yeni yüzü olan Ersoy'un, bu iş birliği karşılığında aldığı ücret ise duyanları hayrete düşürdü. Diva, tek bir reklam filmi anlaşması için tam 135 milyon Türk Lirası kazandı.

TÜRKİYE REKLAM TARİHİNE GEÇTİ

Yapılan bu anlaşma ile Bülent Ersoy, Türkiye'de bir reklam filminden alınan en yüksek ücretin sahibi olarak tarihe geçti.