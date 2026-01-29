70’li yıllarda kariyerine "Bülent Erkoç" olarak başlayan sanatçının hayatı, Maksim Gazinosu’nun sahibi Fahrettin Aslan ve ünlü oyuncu Müjdat Gezen’in müdahalesiyle değişmişti.

"ERKOÇ SOYADI ÇOK SERTTİ"

Dönemin şartlarında, Bülent Erkoç’un sahne isminin daha kapsayıcı ve "yumuşak" olması gerektiğini düşünen Müjdat Gezen, usta sanatçıya "Ersoy" soyadını önermişti. Ersoy, yıllar sonra bu değişimi kendi özgün üslubuyla şöyle anlatmıştı:

"Beni yumuşatmak için Erkoç soyadımı Ersoy yaptılar. Ama ben zaten yumuşaktım."