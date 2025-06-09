2025 yılında çok sayıda ünlü hayatını kaybederken, vefat eden yıldız isimlerin geride bıraktıkları vasiyet ve mirasları tartışmalara neden oldu.



Ferdi Tayfur'un vefatıyla birlikte başlayan 'mal varlığı' tartışmalarına Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ersoy da katılırken, 'Diva' lakaplı sanatçı magazincilerin yönelttiği mal varlığı sorusuna yanıt verdi.

MARMARİS'TE ADA, ÇOK SAYIDA APARTMAN



Fethiye'de Ferdi Tayfur ile ortak bir projelerinin bulunduğunu söyleyen Ersoy, 'Nelerim var onları da unuttum zaten, bir adam var apartmanlarım benzinliklerim var' ifadelerini kullandı.

HABERLERE YANIT VERMEDİ



Ersoy, servetinin tüm detaylarını açıklamazken, Akşam Gazetesi geçtiğimiz günlerde yaptığı haber ile ünlü sanatçıya ait varlıkları şu şekilde sıralamıştı:

İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris’te villalar

İstanbul Fenerbahçe’de sauna

Antalya Fethiye’de benzin istasyonu

30 metrelik lüks yat

Kiraya verdiği vinç ve dozerler