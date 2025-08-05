'Diva' Bülent Ersoy geçen günlerde milyoner olduğu halde 16 bin TL için borç kovalamasıyla gündeme gelmişti.

Instagram hesabından paylaştığı banka dekontlarıyla borç verdiği kişiyi hedef gösteren Ersoy "Bu gece o para hesabıma geri yatacak" diyerek öfkesini dile getirmişti.

Bülent Ersoy geçenlerde de Antalya'daki lüks villasında döner keyfi yapmıştı. Sanatçı, Ankara'dan özel dönerci getirtip havuz başına masa kurdurmuştu.

Ertesi gün ise trafikte kameralara yakalandı. Hakkında 'Ekonomik araçla dolaşıyor' haberleri çıkınca 'Diva'nın yine sinirleri tepesine çıktı.

"BEN VE EKONOMİ..."

Ersoy, Instagram'da şu açıklamada bulundu:

"Dünkü gazetelerde ve bazı sosyal medya platformlarında hakkımda çıkan haberlerle gerçekten beni gülmekten öldürdünüz vallahi!"

"Çünkü 'ekonomi' kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar!"



"Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde ekonomik sıkıntı yaşamadım."

"O ARAÇ BANA AİT DEĞİL"

"Ayrıca yazılarınızda bahsettiğiniz o araç da bana ait değil. O araba, saç tasarımcım, makyözüm ve genel sahne koordinatörüm olan sevgili Paris Mehmet Yiğit'e aittir. Aslında beni iyi tanısaydınız, bunu zaten bilirdiniz. Umarım bu söyledikleriniz bana şaka yapmak amacıyla yazılmıştır."