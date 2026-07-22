50 yılı aşkın sanat kariyeri boyunca unutulmaz şarkıları ve dünya sahnelerindeki başarılarıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy'un yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor. Uzun süredir hazırlıkları devam eden biyografi filminde önemli bir gelişme yaşanırken, Mine Şengöz tarafından hazırlanan tretman Bülent Ersoy'un onayından geçti.

YAKLAŞIK 3 YILDIZ HAZIRLIK AŞAMASINDA

Bülent Ersoy'un onayıyla birlikte biyografi filminin senaryo çalışmalarında yeni aşamaya geçildi. Yaklaşık üç yıldır hazırlıkları sürdürülen projede gazeteci, yazar, dramaturg, sosyolog, psikiyatrist ve müzik tarihçilerinden oluşan geniş bir danışman ekibi görev alıyor. Film, Bülent Ersoy'un 50 yılı aşan sanat yolculuğunu ve bugüne kadar bilinmeyen yönlerini izleyiciyle buluşturacak.