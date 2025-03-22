

Bülent Ersoy önceki gece Etiler'de görüntülendi. Gece yarısı kapalı olan bir mekanı açtıran Ersoy öncesinde ise mücevher mağazasını kapattırdı.

Bülent Ersoy yeni aldığı kolyesiyle ilgili "Türkiye'de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen" dedi.

Yüzüğü ve taşlı saatiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, şöyle devam etti:

"Bana kimse bir şey almadığı için kendim aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi. Bana ne?"

"HİÇ PAZARA GİTMEDİM"

Sabah'ın haberine göre, Bülent Ersoy marka takıntısı olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama pazardan da alışveriş yaparım. Giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim, yeter ki beğeneyim."