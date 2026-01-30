Türk sinemasının unutulmaz komedi serilerinden 'Gırgıriye' Müjdat Gezen tarafından 46 yıl sonra tiyatro sahnesine taşınıyor. Müzikalin ilk sürprizi filmde de başrol oynayan Perran Kutman'ın yine aynı rolü kabul etmesi olmuştu. İkinci sürpriz ise Bülent Ersoy oldu. Bülent Ersoy dün akşam Müjdat Gezen imzalı '7 Kocalı Hürmüz' oyununu Bostancı Gösteri Merkezi’'nde izledi. Oyun sonrası Gezen, Ersoy'un 'Gırgıriye'de yer alacağını açıkladı. ASSOLİST OLACAK Müzikal için assolist arayışının uzun sürdüğünü dile getiren Müjdat Gezen, bu rol için Bülent Ersoy'u ikna ettiğini söyledi. Ersoy'un ilk etapta yoğun programı nedeniyle teklife sıcak bakmadığını söyleyen Gezen, "Herkese hayır demeyi adet edinmiştir ama sonunda kabul etti" dedi. Bülent Ersoy müzikalde üç şarkı seslendirecek.

