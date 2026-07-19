Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Bülent Ersoy, estetik operasyon sonrası yeni görüntüsüyle ortaya çıktı. 74 yaşındaki sanatçı, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette hem son hali hakkında konuştu hem de geçirdiği işlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ESTETİK SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yıllardır sahne tarzı ve görünümüyle adından söz ettiren Bülent Ersoy, yüzüne yaptırdığı estetik operasyonun ardından ilk kez görüntülendi.

Ünlü sanatçı, yeni görünümünü değerlendirirken yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"YÜZÜMÜ LOLİTA GİBİ YAPTIRDIM"

Bülent Ersoy, estetik işlemleriyle ilgili konuşurken, "Yüzümü lolita gibi yaptırdım. Bana abla demeyin" ifadelerini kullandı.

Sanatçının esprili açıklamaları, kendisini görüntüleyen muhabirler Akif Yaman ile yaşadığı diyalogda da devam etti.

MUHABİRLE ARASINDAKİ DİYALOG GÜLDÜRDÜ

Bülent Ersoy ile muhabir arasında geçen kısa sohbet dikkat çekti.

Muhabirin, "Efendim, düştüm" sözleri üzerine Ersoy, "Ölümü gör, bana abla deme istersen artık" şeklinde karşılık verdi.

Muhabirin "Bugünden itibaren kaldırıyoruz" demesi üzerine ünlü sanatçı, "İyi ki de yaptırmışım" ifadelerini kullandı.