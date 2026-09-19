“Diva” lakaplı sanatçı, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle hayranlarının karşısına çıktı. Konser sırasında sahneye iki çocuğu davet eden Ersoy, minik hayranlarıyla yakından ilgilendi. ÇANTASINDAN PARA ÇIKARIP ÇOCUKLARA VERDİ Ersoy, bir süre sonra çantasından deste halinde para çıkardı. Yardımcısından parayı iki ayrı deste haline getirmesini isteyen sanatçı, hazırlanan paraları sahneye aldığı iki çocuğa verdi. Beklenmedik jest karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar, paraları aldıktan sonra Bülent Ersoy’a sarılarak teşekkür etti. Ersoy ise minik hayranlarının bu samimi tepkisi karşısında gülümsedi. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI Konser alanındaki izleyiciler, yaşanan renkli anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Bülent Ersoy’un çocuklara yaptığı jest kısa sürede gündem oldu. Paylaşımların altında sanatçının davranışına ilişkin çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar “Diva divalığını yaptı” ifadelerini kullandı.

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