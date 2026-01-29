Sanatçı Bülent Ersoy’un daha önce yaptığı, “Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Bu kadar parayı kime bırakacağım?” şeklindeki açıklaması yeniden konuşulurken, ünlü ismin mal varlığına dair ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

İSTANBUL’DA 28 DAİRE

Edinilen bilgilere göre Bülent Ersoy’un İstanbul’da toplam 28 dairesi bulunuyor. Diva’nın ayrıca Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 4 adet ultra lüks villaya da sahip olduğu belirtiliyor.

60 MİLYON DOLARLIK NAKİT VE MÜCEVHER

Bodrum, Antalya ve İzmir’de yazlık evleri olduğu ifade edilen Ersoy’un, nakit parası ve değerli mücevherlerinin toplam tutarının 60 milyon doların üzerinde olduğu öne sürülüyor. Ortaya çıkan bu rakamlar, sanatçının yıllara yayılan kariyeri boyunca ulaştığı ekonomik gücü gözler önüne serdi.

DENİZE SIFIR ÖZEL ADASI BULUNUYOR

Bülent Ersoy’un yatırımlarının yalnızca konutlarla sınırlı olmadığı da öğrenildi. Marmaris’te denize sıfır özel bir ada, Fethiye’de bir akaryakıt istasyonu Diva’nın dikkat çeken yatırımları arasında yer alıyor. Ayrıca İstanbul Fenerbahçe’de bulunan özel bir sauna işletmesinin de Ersoy’a ait olduğu belirtiliyor.