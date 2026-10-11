Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Kaos Show programına konuk oldu. Program boyunca tikli konuklarla kurduğu diyaloglarla öne çıkan Ersoy, beklenmedik hareketleriyle de izleyicileri şaşırttı. Özellikle bir anda dil çıkardığı anlar, programın en çok konuşulan bölümleri arasında yer aldı.

DİL ÇIKARDIĞI ANLAR ŞAŞIRTTI

Programın ilerleyen dakikalarında aniden dil çıkaran Bülent Ersoy, izleyenlere şaşkınlık yaşattı. Diva'nın sıra dışı hareketleri kısa sürede sosyal medyada da konuşulurken, izleyiciler yorumlarında şaşkınlıklarını dile getirdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ersoy'un hareketleri sosyal medyada ikiye böldü. Bazı kullanıcılar “Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?” yorumunda bulunurken, bazıları ise Diva'nın sıra dışı ve esprili tavırlarını beğendi.