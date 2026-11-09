Komedi filmleriyle tanınan Şafak Sezer, Bülent Ersoy'la birlikte kamera karşısına geçtiği döneme ilişkin unutulmaz bir anısını anlattı. Diva'nın makyaj hazırlığının ne kadar uzun sürdüğünü açıklayan Sezer, set ekibinin yaşadığı ilginç durumu da paylaştı. Ünlü komedyenin anlattıkları, film çekimlerinin perde arkasına dair şaşırtıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

"NORMAL MAKYAJI 10 SAAT SÜRÜYORDU"

Şafak Sezer, Bülent Ersoy'un normal makyajının yaklaşık 8,5 ila 10 saat sürdüğünü belirtti. Bu uzun hazırlık sürecinin sette ilginç bir olaya yol açtığını anlatan Sezer, “Bülent Ersoy'un normal makyajı yaklaşık 8,5-10 saat sürdü. Bizim sete geldiğinde makyöz bırakıp gitti” dedi.

"ZOMBİ MAKYAJI 15 DAKİKADA BİTTİ"

Bülent Ersoy'un filmdeki zombi görünümü için yapılan makyajın ise çok daha kısa sürdüğünü söyleyen Şafak Sezer, bu kez hazırlığın yalnızca 15 dakika aldığını belirtti.

Ünlü komedyen, o anları “En son bizimkiler yüzünü karalıyordu; zombi makyajı 15 dakikada bitti” sözleriyle anlattı.

SON FİLMİNİN GALASINDA BOTOKSUYLA KONUŞULMUŞTU

Şafak Sezer, son filmi Ketenpere: Dalavere'nin galasında bu kez görünümüyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim ve yaptırdığı botoks sosyal medyada yorumlara neden olmuştu.