Bülent Ersoy, İzmir'deki açılışta sahneye çıktı.

"ÖZEL BİR KISIM AYIRDIM"

Vasiyetinden bahseden Diva, "Çocuk yapamam; doğurganlık özelliğim yok. Ama çocukları çok severim. Sevdiğim erkekten onun vasıtasıyla çocuk sahibi olmak bana yapmacık geliyor. Ben o işlerin içinde yokum. Sevilmeye alışmışım kedi gibiyim. Ama vasiyetimde çocuklara özel bir kısım ayırdım" dedi.

ULTRA LÜKS VİLLALARDAN SAUNALARA...

Son olarak çıkan haberlerde Bülent Ersoy'un mal varlığının 'bir kısmı şu şekilde sıralanmıştı.

* İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa

* Antalya, Marmaris ve Bodrum'da villa

* İstanbul Fenerbahçe'de sauna

* Fethiye'de benzinlik

* 30 metrelik lüks yat

* Kiraya verdiği vinç ve dozerler