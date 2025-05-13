Kazandığı 18 kupayla Türk futbol tarihinde zirvede yer alan Galatasaray’ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, kendisini geçmeye hazırlanan Fernando Muslera’yla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu.

Korkmaz, Galatasaray’da 17 kupa kazanan (7 lig şampiyonluğu, 6 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası) Muslera’yla gurur duyduğunu dile getirdi. Deneyimli teknik adam, “Muslera, gerçek bir efsane. Kazandığı ve kazanacağı bü tün başarıları hak etti. Belki birçok futbolcunun rüyasın da göremeyeceği başarıları elde etti” dedi.

Son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erok’ta görev alan Bülent Korkmaz, Muslera’ya UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle ilgili esprili bir gönderme yaptı. Korkmaz, “Muslera’nın iki Avrupa şampiyonluğu eksik ama burada mütevazı olamayacağım. Avrupa kupaları benim başarım (Gülerek)” ifadelerini kullandı.

Korkmaz, 2000 yılındaki sarı-kırmızılıların tarihi başarısı olan UEFA Kupası zaferinde finalde Arsenal’a karşı kaptan olarak sahaya çıkmıştı. Maçta omzundan sakatlanan Korkmaz’ın sargılı bir şekilde sahada savaşma ya devam etmesi hafızalardan silinmedi.

"GERÇEK BİR GALATASARAYLI"

Korkmaz, şöyle devam etti:

“Galatasaray’ın Trabzonspor’u yenmesi halinde Muslera, Türkiye Kupası zaferiyle rekorumu egale edecek. Umarım şampiyon olup, rekorumu kırar. Galatasaray ve kendisi için ben de çok mutluyum. Bu şekilde tarihe geçmek ona çok yakışacak. Futbolcular oynarken rekor kıracağını düşünmez ama oynadıkça başarılar kendiliğinden gelir. Bu duygular anlatılmaz, yaşanır. Ve Muslera da yaşıyor. Aidiyet duygusu yüksek ve gerçek bir Galatasaraylı.