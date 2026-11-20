Sarıyer’de 1905 GSYİAD bünyesinde gerçekleştirilen ‘GSYİAD Talks’ etkinliğine 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray eski İkinci Başkanı Metin Öztürk ve dernek üyeleri katıldı. Sarı-kırmızılı kulüpte birlikte forma giydikleri yıllardan başta UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferi olmak üzere unutulmaz anıları dinleyicilere aktaran Korkmaz ve Ünsal, Galatasaray’ın mevcut performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sergilenen futboldan övgüyle söz eden Korkmaz ve Ünsal, eski takım arkadaşları ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki hedeflerine de değinen iki isim, sarı-kırmızılı takımın gelecekte Avrupa’da daha büyük başarılara imza atabileceğine de vurgu yaptı.

BÜLENT KORKMAZ: OKAN BURUK'UN HİKAYESİNİN SONUNDA REKOR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Okan Buruk’un teknik direktörlük kariyerini değerlendiren ve kendi jenerasyonlarından bir ismin başarılarıyla mutlu olduğunu ifade eden Bülent Korkmaz, “Şöyle söyleyeyim, altyapıdan yetişti. Çok iyi hatırlıyorum, ayağının kırıldığı günü hatırlıyorum, hiç unutmuyorum. Ondan sonraki süreci hatırlıyorum. Oradan gelip yine oynaması, yurt dışına Avrupa’ya gitmesi, futbolu bırakması ve Galatasaray teknik direktörü olması gerçekten müthiş bir hikaye. Bu hikayenin sonunda rekor olacağını düşünüyorum. Çünkü çok başarılı, çok başarılı buluyorum. Herkes farklı konuşuyor tabi. Takımın kadrosundan bahsediliyor. Evet, onları yönetmek büyük bir beceri, başarı. Çünkü şu anki jenerasyon çok farklı bir jenerasyon. Egonun üst seviyede olduğu, dünyaya farklı bakış açıları olan bir jenerasyon. Onları yönetebilmek büyük beceri ve büyük başarı ister. Okan Hoca bunu çok iyi yapıyor. Buraya gelmeden önce Hakan’la da onu konuştuk. Tamam taktik, sistem, oyuncu kalitesi başka bir şey. Bunu yurt dışında birçok takımda görebiliyorsunuz ama olmuyor, yönetemiyorlar. Okan Hoca’nın bunu yönetmesi gerçekten şampiyonlukların gelmesinde en büyük neden. Her teknik direktör bunu yapamaz. Dolayısıyla geçen sene de bunu konuştuk hocayla. Ben çok başarılı buluyorum” dedi.

‘AVRUPA DEMEK GALATASARAY DEMEK’

Galatasaray’ın Avrupa’da başarılı olması gerektiğini belirten Korkmaz, “Ben hep onu söylüyorum. Galatasaray takımı, Galatasaray Spor Kulübü hiçbir zaman Türkiye şampiyonluğuyla yetinmez. Bence Avrupa’da başarılı olması şart. Çünkü Galatasaray’ın genlerinde olan bir şey. Şampiyonlar Ligi’ndeki son iki maç da bunu gösterdi. Benim düşüncem gruptan çıkıp gidebileceği yere kadar gitmesi lazım. Şöyle düşünüyorum, bundan 3-4 sene önce Borussia Dortmund final oynuyordu. Hep bunu örnek veririm Şampiyonlar Ligi’nde. Ki o takım kadro olarak o kadar iyi bir takım değildi. Şu an mevcut kadro çok iyi ve çok iyi de bir teknik direktörü var. Ben neden olmasın diyorum. İnşallah Galatasaray Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Futbol Takımı bunu başarır. Çünkü nihayetinde Avrupa demek Galatasaray demek. Türkiye’de böyle. İnşallah istediğimiz seviye gelir” ifadelerini kullandı.

‘GALATASARAY’DA İSTİKRAR VAR’

Galatasaray’daki istikrara dikkat çeken Bülent Korkmaz, “Aslında baktığınız zaman 5 sene önceye dönelim. Bu seneyi sayarsak Dursun Başkan, başkanımız, yöneticilerimiz, teknik direktör Okan Hoca. 5 sene önceki takımla şimdiye baktığınız zaman 4-5 oyuncu var yanlış hatırlamıyorsam. Gidenlerin yerine çok daha kalitelileri, çok daha iyileri geldi. Bu ortam var, istikrar var. Başkanlık, yönetim, teknik direktörlük, oyuncu bazında. Komple bir istikrara baktığınız zaman beşinci senesinde. Ben geçen sene özellikle daha çok vurguluyordum. Bu ortam var. Önemli olan burada tabi kırılma anları, futbolda kırılma anları. Onun sizin lehinize dönebilmesi. Oyuncuların bana göre zihinsel olarak üst seviyede olabilmesi, ona inanabilmesi, o duyguyu katabilmesi. 35, 30, ondan sonra diğer oyuncuya 45 milyon Euro veriyorsanız bu oyuncuların ederi zaten bu. Belki aldığınız zaman da aldığınız fiyatın üstüne satıyorsunuz. O kadar değerli oyuncular maddi olarak da. Burada olmayacak bir şey yok. Biz bazı kulüpleri gözümüzde çok büyütüyoruz. Tamam, oyun olarak Barcelona farklı bir seviye, oyun olarak diyorum. Ama yenilemeyecek takımlar değiller. Kendileri de yenilebiliyorlar. Tabi anlık, günlük performanslar çok etkili. O maça göre değişiyor. Bunların üst üste gelmesi lazım bazen. Ben çok mutluyum. Bunu söylerken Galatasaraylıyım diye söylemiyorum. Objektif olarak bakıyorum olaya. Olmayacak bir şey yok. Son iki maça baktığınız zaman Lille çok iyi bir takım, Stuttgart çok iyi bir takım. Onları oyun olarak da ezdik, skor olarak da ezdik. Olmayacak bir şey yok. Çok da merak ediyorum. Mesela Aston Villa maçını çok merak ediyorum açıkçası. Orada daha net her şey ortaya çıkacak diye düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

‘HER ŞEYİ YAŞADIM’

Futbolculuk kariyerinde yeniden yaşamak istediği bir gün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Bülent Korkmaz, “Yaşadım, her şeyi yaşadım. Çok şükür Galatasaray Kulübü’nde yaşadım. Altyapısıyla, profesyonel takımıyla… Şu gün demiyorum. Her gün çok güzel" diye konuştu.

‘BENİM DÖNEMİMDEKİ JENERASYON FARKLI’

Hakan Ünsal'ın ‘Bugün bu takımda mı, 2000 dönemindeki takımda mı oynamak isterdin?’ diyerek RAMS Park'taki mevcut atmosfere ve günümüze de vurgu yaptığı sorusuna, ’Beni kandıramazsın’ diyerek esprili bir yanıt veren Korkmaz, "Her jenerasyon farklı. Benim dönemimdeki jenerasyon çok farklı. Evet, zor dönemlerimiz oldu. Kendi bireysel performansımın kötü olduğu da oldu, başarısız dönemlerim oldu, Ama onu benden alamazsın" dedi. Korkmaz, “Hayatımda her şeyi Galatasaray Kulübü sayesinde elde ettim. Maddi olarak da manevi olarak da. Şu anda bu sevgiyi, saygıyı görüyorsak, Galatasaray Spor Kulübü sayesinde. 20 sene oldu, 20 sene oldu ve hala o sevgi, saygıyı görüyorum. Dolayısıyla bana her şeyi verdi. Bu başarıyı herhangi bir takımda elde etmiş olsak bu olmazdı bence” ifadelerini kullandı.

HAKAN ÜNSAL: BAŞARILI OLDUĞU HALDE BASKI VAR

Okan Buruk’un başarısına ilişkin konuşan Hakan Ünsal, “Okan’ı birkaç farklı yerden ele almak lazım. Öncelikle yanlış biliyorsam lütfen düzeltin, bir kere Metin Öztürk'e teşekkür etmek lazım. Çünkü yanlış bilmiyorsam Okan’ın ilk geliş sürecinde en büyük desteği veren kendisiydi. Hatırlıyorum, o zaman böyle bir dönem olmayacak gibi olduğunda o desteği verip belki de bugün Okan’ın buralara gelmesindeki en büyük katkı kendisindeydi. Buradan başta kendisine teşekkür ediyoruz. Sonraki süreçle ilgili, ne yapıyor çok enteresan. Çünkü Türkiye’de bu kadar sert bir iklimde, başarılarınızın görmezden gelindiği, her an istifaya davet edildiğiniz, kimsenin sizi beğenmediği bir iklimde bu şekilde hala devam edebilmek bence araştırılması gereken bir konu. Nasıl yapıyor bu işi? Çok enteresan bir iş. Bir taraftan basınla uğraşman lazım, öbür tarafta yönetmen gereken hepsi birbirinden egolu futbolcular var, taraftar tarafı var. Bunların hepsinin içinden ve özellikle bahsediyorum, başarılı olduğunuz halde baskı var. Şampiyon oluyorsun istifa, Şampiyonlar Ligi’nde gidiyorsun istifa, 4 sene başarılı oluyorsun istifa, beşinciye gidiyorsun olmaz falan...” diye konuştu.

‘5'İNCİ ŞAMPİYONLUĞU ALIP GÖTÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

Okan Buruk’un elde ettiği başarılara rağmen zaman zaman eleştirildiğini ifade eden Ünsal, “Bazen taraftarlarla bu işi konuşuyoruz. Okan Hoca için diyorum ki tamam, Okan Hoca yok, aldık buradan. Okan Hoca’nın yerine bir tane hoca getir, 4 sene üst üste şampiyon olsun, rekorları kırsın, sizi mutluluktan uçursun. Ne dersiniz ona? Sırtımızda taşırız diyorlar. Aradaki fark bu. Yabancı olması. Okan Hoca’nın tırnak içinde bilmediği şey kendini satmayı bilmiyor olması. Bunu bazı teknik adamlar saha kenarında oynayarak yapar, bazısı röportajlarıyla iyi yapar. Okan kişilik olarak o zamandan beri çok mütevazı bir karakter olduğu için bunu zaten yapabilecek bir özelliği yok. Belki onun yerine başka birileri yapabilir, anlatabilir. Ama ben beşinci şampiyonluğu zaten alıp götüreceğini düşünüyorum. Hem o rekorlar, teknik adamken yaptığı işler, işi bambaşka yere getirdi ama benim hayranlık seviyesinde gördüğüm şey bu süreci yönetme şekli ve ondan neredeyse hiç etkilenmeden hala bu işi götürebiliyor olması. Bu kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Teknik adamlara şöyle bir bakın. Son 4 yıldır bir tek Okan var, diğer takımlarda değişen hocalar var. Birileri hala Okan’a ‘Geliyoruz, geliyoruz’ diyor da bekliyoruz, gelin diyor yani, gelen giden de yok bu arada" dedi.

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN ÜST SEVİYE TAKIMLARINDAN BİRİYİZ’

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Ünsal, “Aslında mali anlamda bence Şampiyonlar Ligi’nin üst seviye takımlarından biriyiz. Aldığımız oyuncular, maliyetler, almayı düşündüğümüz oyunculara bakınca zaten bence o ligde yerimiz daha farklı yerde. Ama her sene bir kere oyuncu kalitesi ilk 8 ve daha yukarısı düşünülüyorsa muhtemelen bu takımın bile birkaç tane ekstra oyuncuya ihtiyacı var. Kusursuz bir oyun anlayışına evrilmesi gereken bir süreç var ki bu süreç devam ediyor hala. Buradaki olay yönetimin işin mali tarafını çok büyütmesi ve iyi yere getirmesi, teknik adamın takımı bireysel ve sistem olarak yukarı taşıması, oyuncuların da kalite olarak daha fazla sayıda olmasıyla o yeteneklerini sahaya yansıtması. Bunların hepsi çok iyi işlemesi gereken ve birbirinden kopmadan yönetilmesi gereken bir süreç ki bu kadar büyük, çok daha büyük maliyetleri harcayan ve daha kaliteli oyunculara karşı savaşıp orada o kupayı alabilesin, kolay iş değil” sözlerini kullandı.

Programın sonunda 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Bülent Korkmaz ile Hakan Ünsal’a çiçek ve plaket takdim etti.