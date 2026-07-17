Yargının "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden kurultaya ilişkin yeni açıklama geldi.

Habertürk'te programa katılan Kılıçdaroğlu CHP'sinin Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun halktan tepki görmediğini savundu.

"Kurultayla ilgili süreç ne zaman başlayacak?" sorusuna Bülent Kuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Açıklamamız var. Eylülden itibaren kurultay sürecini başlatacağız. En kısa zamanda da kurultayımızı yapacağız.

Mahkeme kararına göre 38’inci Kurultay öncesine dönülecek ve oradaki seçilmiş yönetim gelecek.

Mutlak butlan kararı çıkana kadar iki olağanüstü ve bir olağan kurultay yapıldı. Mahkeme bunları da saymıyor, geçerli kabul etmiyor. Dosya Bölge Adliye Mahkemesinden Yargıtay’a henüz yeni gitti. Geçerli olmasını teminen 'En kısa sürede' diyoruz.

Ben önümüzdeki aralık-şubat, en geç mart döneminde yapılabileceği kanaatindeyim. Yapılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü mevcut kadroyla ve örgütlerle de yapılamaz deniyor. Onun için mahalle delegesinden itibaren örgütlerde değişikliğe gitmemiz gerekiyor."