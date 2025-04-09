2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz 2023'te resmi olarak sona ermişti.

Biten evliliğin ardından Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edilmişti. Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti.

Ancak Akpınar'la olan bu birliktelik de kısa sürmüş ve hemen akabinde Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şakrak, mutluluğu Kirman'da da bulamamıştı. Ünlü oyuncu, üç ay önce Kirman'la olan bütün fotoğraflarını silerek, ayrılığı duyurmuştu.

Bülent Şakrak yine aşık oldu. Bu kez gönlünü 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı.