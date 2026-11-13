Tiyatro ve ekranların sevilen oyuncusu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez Kadir İnanır'ı andı. Yeşilçam'ın efsane oyuncusuyla yan yana olduğu kareleri yayımlayan Şakrak, usta sanatçıya duyduğu sevgi ve saygıyı kısa ama anlamlı bir notla dile getirdi.

KADİR İNANIR İLE KARELERİNİ PAYLAŞTI

Bülent Şakrak, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Usta oyuncuya duyduğu vefayı dile getiren Şakrak, paylaşımına şu notu ekledi:

“Bizim de var abilerimiz. Hem de ÖLÜMSÜZ.”

Şakrak'ın bu sözleri, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.