Özel hayatıyla zaman zaman magazin gündemine gelen oyuncu Bülent Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile verdiği yeni pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına yazdığı not sosyal medyada ilgi gördü.

NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir Duygu Arabacıoğlu ile birliktelik yaşayan Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen yeni bir fotoğrafını yayımladı.

Şakrak, paylaşımına "Salın da gel, meydan kız görsün.!" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun esprili paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

10 binden fazla beğeni alan gönderiye çok sayıda yorum yapılırken, kullanıcılardan bazıları kalp ve nazar boncuğu emojileriyle çifte destek verdi.

YAŞ FARKI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Aşkları dolu dizgin devam eden Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu arasındaki yaş farkı da gündem oldu. Ayakkabı ve aksesuar tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu, 1994 doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Aksesuar Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Arabacıoğlu, kendi markasıyla tasarım çalışmalarını sürdürüyor.

1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bülent Şakrak ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alan başarılı oyuncu, özellikle Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Çaycı Avni" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

İkili arasında yaklaşık 17 yaş fark bulunuyor.

Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu'nun karesi, sosyal medyada en çok konuşulan magazin paylaşımları arasında yer aldı.