

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz 2023'te resmi olarak sona erdi.

Biten evliliğin ardından Şakrak'ın bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edildi. Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" dedi.

Ancak Akpınar'la olan bu birliktelik de kısa sürmüş ve hemen akabinde Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la yeni bir aşka yelken açtı.

Şakrak, mutluluğu Kirman'da da bulamadı. Ünlü oyuncu, üç ay önce Kirman'la olan bütün fotoğraflarını silerek, ayrılığı duyurdu.

Bülent Şakrak'ın geçen günlerde de gönlünü 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığı konuşulmuştu.

"AH EDİYOR BİR GÜL İÇİN"

Şakrak, Arabacıoğlu ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaşarak aşk iddialarını doğruladı. Şakrak gönderisinin altınada "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!" notunu düştü.