Türkücü Bülent Serttaş bir dönem tam 18 kilo birden vermişti. Zayıflığını diyet ve bol yürüyüşe borçlu olduğunu açıklayan Serttaş, "Sadece diyetle bol yürüyüşle 18 kilo verdim 2 ayda. 72 paket margarine denk geliyormuş 18 kilo. Un, şeker ve tuzdan kaçındım" diye anlatmıştı. Ancak bu hızlı kilo kaybının ardından sağlık problemi yaşamıştı.

Menisküs rahatsızlığı yaşayan Bülent Serttaş, yürürken zorlandığını ve spor yapamadığını belirterek kiloları aldığını söylemişti. "Geçirdiğim bir menüsküs hastalığı yüzünden spor yapamadım. Yürürken bazı sıkıntılar yaşadım, o yüzden yarısı geri geldi kiloların. Ama Allah sağlık versin, kiloyu tekrar veririz" demişti.

Son olarak önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda sahne alan Bülent Serttaş, öncesinde muhabirler ile sohbet etti, yeniden kilo verdiğini söyledi.

Serttaş "17 kilo verdim, zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır" dedi.