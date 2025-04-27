Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'u kaybederek büyük acı yaşadı.

Uzun yıllardır diyabet ile mücadele eden Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Sakarya'da düzenlenen cenaze töreninde Bülent Uygun gözyaşlarına boğuldu.

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Kızının ölüm haberini Antalya’da katıldığı bir program sırasında öğrenen Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk’ın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullanmıştı.

Uygun sosyal medyada paylaştığı mesajda genç yaşta kaybettiği kızına şu sözlerle veda etti: "Tarifi imkansız bir acı içindeyim, kalbimi alıp gitti prensesim. Kanatlandı benim güzel meleğim. Bu fani dünyada en sevdiğimize emanet ettim. Hayatta çok şeyler istemişizdir Allahım senden isteğim, dünyadaki yaşam sevincim kızımı Tude Alminamı cennet bahçelerinde sana emanet ettim. Nur içinde uyu benim güzel kızım, kalbimin en güzel köşesindesin benim bebeğim."

YALNIZ BIRAKMADILAR

Acı haberin ardından Almina Tude Uygun için Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da aralarında yer aldığı birçok tanınmış isim katıldı.