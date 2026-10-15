Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'de Aston Villa ile karşılaştı. Villa Park'ta oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 6-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı Tivibu Spor'da değerlendiren teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçeli oyuncuların sahadaki mücadelesine sert eleştiriler yöneltti. Uygun, “Biz oyunculara 'Üzerinizdeki ölü toprağını ve esaretinizi kırın, cesaretinizle sahaya çıkıp tarih yazın' dediğimiz yerde, maalesef Fenerbahçe ağır bir rezaletle ve sahadan silinerek ülkeye geri dönüyor.” dedi.

“ÇIKMAYIN O KUTSAL FORMAYLA SAHAYA”

Takımın performansına tepki gösteren Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sahada takım halinde en ufak bir mücadelen, ortaya koyduğun tek bir onurlu kavgan bile yok. Oynamayın kardeşim o zaman, çıkmayın o kutsal formayla sahaya.”

Uygun, oyunculara yönelik eleştirisinde şu ifadeleri kullandı:

“Korkaklar işte böyle her gün bin kez ölür. Sen sahaya çıkıp korkakça, vicdansızca ve ruhsuz oynarsan, adamlar da çıkar böyle acımasızca keserler cezanı.”