Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktör Bülent Uygun, sarı-lacivertli takımın başına geçmek istediğini açıkladı. Tivibu Spor'da konuşan Uygun, "Makama değil, şampiyonluğa talibiz" dedi.

Takımın baskıyı ve krizi yönetebilecek bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirten Uygun, bu görevi üstlenebilecek isimler arasında kendisiyle birlikte Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i saydı. Montella'nın ise bu işi yapamayacağını savundu.

'ŞAMPİYONLUĞA TALİBİZ'

Uygun, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'ye cesur, baskıyı ve krizi yönetecek, taktisyen, realitesini ortaya koyacak lider bir teknik direktöre ihtiyaç var. Aykut Kocaman da, ben de, Volkan Demirel de bu işi yerine getirir. Ama Montella getiremez. Biz bu işi yaparız. Makama değil, şampiyonluğa talibiz. Fenerbahçe'ye teknik direktör olduğumuzda şampiyonlukta görüşürüz."

Kendi geçmişine de değinen Uygun, "8 ay suçsuz yere hapis yattım. Antrenman bilimi üzerine kitap yazdım. Düşmüş takımları alıp kurtardım" diye konuştu.