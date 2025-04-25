Türk futbolunun tanınmış isimlerinden, teknik direktör Bülent Uygun, hayatının en acı günlerinden birini yaşıyor. Uygun’un kızı Almina Tude Uygun, henüz 29 yaşında yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen bu ani vefat, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ve spor camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Deneyimli teknik adamın kızı, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Acı haberin ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, spor dünyasından da destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Almina Tude Uygun’un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazına müteakip, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Cenaze törenine çok sayıda futbolcu, spor adamı ve Uygun ailesinin yakın dostlarının katılması bekleniyor.

'BEN BABAMA AŞIĞIM' DEMİŞTİ

Bülent Uygun'un kızı, birkaç ay önce katıldığı bir programda şu sözleri sarf etmişti:

"Ben babama aşığım. Komaya girdiğimde babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt verememiştim. Onun sevgisi ve sesi beni hayata bağladı."