Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'da açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yüklendi.

Uygun, Yıldırım'a şu sözlerle seslendi:

"Aziz Yıldırım nerede? Niye konuşmuyorsun? 3 Temmuz, kurşunlanma olayı ile ilgili niye konuşmuyorsun? MHK'nın durumu ortada. Onunla ilgili konuşmuyorsun. Kim masaya yumruk vuracak? Kim masayı dağıtacak? Hep içeride kavga kavga!"

"FENERBAHÇE KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİL"

Yönetim içindeki tartışmalara da değinen Uygun, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Yönetimden birisi bir şey dedi mi hemen ona 'İstifalarınızı verin' diye cevap. Kamuoyuna bütün bilgileri sen veriyorsun. Kimse veremez! Fenerbahçe orası. Fenerbahçe kimseye muhtaç değil. 12 haftada 11 puan geridesin."