Türkiye'nin İtalya'ya 3-1 yenildiği maçın ardından Tivibu Spor'a konuşan Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu döneminin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Uygun, federasyonun yeni yönetiminde yer almak istediğini belirterek, "Türk futbolunda kişilere bağlı bir sistem değil, tamamen kurallara bağlı bir sistemle yepyeni bir düzene. Liyakatin içerisinde olduğu ve kendisinin alanlarında uzman ekipler kurmaya..." dedi.

YÖNETİME TALİP OLDU

Bülent Uygun, federasyon başkanlığına değil, yönetim kuruluna talip olduğunu ifade etti:

"Yaş gruplarına özel antrenmanlar ve birimler yapmak adına Türk futbolunda makam sahibi olmak için değil, kalıcı sistem kazandırmak adına ben, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına değil, yönetiminde olmaya talibim."

Uygun, federasyon başkanlığı için Cemil Kazancı, Servet Yardımcı ve Ahmet Nur Çebi gibi isimlerin uygun olabileceğini söyledi.

"BU İSİMLER YÖNETİMDE OLMALI"

Bülent Uygun, federasyon yönetiminde yer alması gereken isimler arasında Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Ümit Özat, Gökdeniz Karadeniz ve Tümer Metin'i gösterdi.

Uygun, "Fark etmez, Türk futboluna hizmet etmiş 2-3 tane futbolcumuz bu yönetimlerde olmalı." dedi.