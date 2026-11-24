UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, 4. hafta mücadelesinde 26 Kasım'da Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'nın konuğu olacak. Bulgar temsilcisi açısından tarihi bir anlam taşıyan karşılaşmada CSKA Sofya, yenilenen Bulgar Ordusu Stadyumu'nda ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

Bu özel geceye Bulgar futbolseverlerin ilgisi üst seviyeye çıkarken, satışa sunulan biletlerin tamamına yakını tükendi. Öte yandan Trabzonspor taraftarlarının UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle deplasman tribününde yer alamayacak olması, ev sahibi kulübün tribün planlamasını da değiştirdi. Bordo-mavili taraftarlara ayrılan kontenjanın da CSKA Sofya taraftarlarına açılması kararlaştırıldı.

TÜM STADYUMU KAPSAYAN KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesinde Bulgaristan'daki asıl hareketlilik ise tribün kanadında yaşanıyor. CSKA Sofya'nın organize taraftar grubu Sektor G, Trabzonspor maçı için yalnızca kendi tribünlerini değil, stadyumun tamamını kapsayacak görkemli bir koreografi hazırlığına girişti. Bulgar basınına da yansıyan bu dev organizasyon için taraftar grubu maddi destek çağrısında bulunurken, hazırlanacak koreografinin içeriği şimdilik sır gibi saklanıyor.

MAÇ ÖNCESİNDE ONURLANDIRILACAKLAR

Bulgaristan basınında yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise iki kulüp arasındaki ortak geçmişe yönelik oldu. Kariyerinde hem CSKA Sofya hem de Trabzonspor formalarını terleten eski futbolcu Todor Yanchev için karşılaşma öncesinde özel bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi. Ev sahibi kulübün, eski oyuncusunu maç öncesinde düzenlenecek törenle onurlandırmayı planladığı belirtildi.

Bir yanda yenilenen mabedinde ilk Avrupa sınavına çıkacak CSKA Sofya, diğer yanda gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı 26 Kasım gecesinde, futbolseverleri hem sahada hem de tribünlerde yüksek tansiyonlu bir atmosfer bekliyor.