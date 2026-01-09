Daha önce 11 Eylül saldırıları ve COVID-19 pandemisi gibi olayları önceden bildiğine inanılan "Balkanların Nostradamus'u" lakaplı kör Bulgar mistik Baba Vanga, 2026 yılına dair çarpıcı kehanetleriyle yeniden gündeme geldi.

The Mirror'ın haberine göre, 1996 yılında hayatını kaybeden kahinin mirası, insanlığı bekleyen kritik gelişmelere işaret ediyor.

DÜNYA DIŞI TEMAS KURULDU

Baba Vanga’nın en dikkat çekici öngörülerinden biri, insanlığın dünya dışı yaşamla ilk temasını Kasım 2026'da gerçekleştireceği yönünde. Kahin, devasa bir uzay aracının Dünya atmosferine gireceği konusunda uyarılarda bulunurken, ziyaretçilerin niyetine dair detay vermedi.

Bu tahmin, son on yılda artan UAP (Tanımlanamayan Anormal Fenomenler) gözlemleri ve güneş sistemindeki 3I/ATLAS nesnesinin (yıldızlararası bir kuyruklu yıldız mı yoksa daha farklı bir yapı mı olduğu tartışılan nesne) yarattığı spekülasyonlar nedeniyle takipçileri arasında büyük ilgi uyandırıyor.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINI İŞARET ETTİ

Mistiğin 2026 yılı için bir diğer uğursuz tahmini ise Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vereceği yönünde. Bu öngörü; günümüzde Çin-Tayvan gerilimi ve Rusya ile ABD arasındaki doğrudan çatışma riski gibi tırmanan küresel krizlerle birleşince daha endişe verici bir boyut kazanıyor.

Ancak Vanga, dünyanın sonunun 5079 yılına kadar gelmeyeceğini belirterek, bu olası savaşın insanlığın sonu olmayacağını ima ediyor.

TOPLUMSAL KIRILMA NOKTASI

Vanga’nın kehanetleri sadece savaş ve uzaylılarla sınırlı değil. Toplumun teknoloji ve ahlak konusunda "fazla ileri gittiğini" fark edeceği bir kırılma noktasına yaklaştığı uyarısında bulunduğu söyleniyor.

Takipçilerine göre, toplumlar, etik ve teknolojik sınırların aşıldığını topluca kabul edecek.

Bu hesaplaşma tek bir felaketle değil; artan gerilimler ve insan ilişkilerini değiştiren bilimsel atılımlarla yavaş yavaş gerçekleşecek.

1911 doğumlu Vangeliya Pandeva Gushterova (Baba Vanga), Prenses Diana'nın ölümü ve 11 Eylül gibi olaylara dair kendisine atfedilen tahminlerle dünya çapında bir ün kazanmıştı.