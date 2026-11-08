Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki kritik sınavı öncesinde Sofya cephesinde nefesler tutuldu. Bordo-mavililerin 26 Kasım'da konuk olacağı CSKA Sofya karşılaşması, ev sahibi ekip açısından sıradan bir grup maçının çok ötesinde tarihi bir anlam kazandı.

Uzun süredir kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçen tarihi Bulgar Ordusu Stadyumu'nda inşaat ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, gözler UEFA'dan gelecek resmi karara çevrilmişti. Karşılaşmayı kendi yuvasında oynamak için resmi başvurularını tamamlayan CSKA Sofya yönetimine beklenen yeşil ışık yandı. UEFA yetkililerinin incelemelerinin ardından verilen onay, Bulgar basınında geniş yankı uyandırırken stadyumun yeni haliyle ilk uluslararası sınavını Trabzonspor'a karşı vereceği kesinleşti.

BULGAR KULÜBÜNDEN TARİHİ ÇAĞRI

Alınan kararın ardından CSKA Sofya Kulübü, resmi kanalları aracılığıyla camiasına ve taraftarlarına coşkulu bir duyuru yaptı. Bordo-mavili temsilcimizle oynanacak maçı bir kulüp bayramı olarak nitelendiren Bulgar ekibi, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Yenileme çalışmalarının ardından Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynayacağımız ilk Avrupa kupası maçı, 26 Kasım'da Trabzonspor'a karşı olacak! 26 Kasım'da evimizde görüşmek üzere. İleri, Kırmızılar!"

Açıklamanın ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası başlarken, yeni mabedin ilk Avrupa gecesinde tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

FIRTINA'NIN ZORLU SINAVI

Yeni stadyum heyecanı, tribünlerdeki coşku ve Bulgar ekibinin bu randevuya biçtiği tarihi misyon, Karadeniz Fırtınası'nın deplasmandaki sınavını çok daha zorlu ve yüksek tansiyonlu bir atmosfere taşıdı.

Avrupa arenasında yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Trabzonspor, ev sahibinin şölene dönüştürmek istediği bu özel gecede sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bordo-mavililerin, Sofya'daki bu tarihi sınavda rakibinin yarattığı motivasyon rüzgârına nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu.