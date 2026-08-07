Bulgaristan hükümetinin resmi evroto.bg internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ürün ve hizmet fiyatlarının hem leva hem de euro cinsinden gösterilmesini kapsayan bir yıllık zorunlu çifte etiket dönemi bitiyor.

Tüketicilerin euroya daha kolay uyum sağlamasını ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesini hedefleyen geçici uygulamanın ardından, tüccarların satış ve ödeme fiyatlarını euro cinsinden belirtmesi zorunlu hale gelecek.

İşletmeler, bilgilendirme amacıyla leva karşılığını göstermeye isteğe bağlı olarak devam edebilecek; ancak bu durumda esas ödeme tutarının euro olduğu açıkça belirtilecek ve dönüştürme işlemleri sabit kur olan 1 euro = 1,95583 leva üzerinden yapılacak.

YASAL DÜZENLEME SÜREÇLERİ

Sofia Globe'de yer alan habere göre, çifte etiket süresinin dolmasının ardından basılı broşür, katalog veya menülerin yeniden basılması zorunlu tutulmazken, mevcut materyallerin euro fiyatının geçerli ödeme tutarı olması kaydıyla kullanılmasına izin veriliyor.

Resmi makamlar, zorunlu uygulamanın bitmesinin tüketici haklarını zayıflatmadığını vurgulayarak haksız fiyat artışları ve ödeme belgelerindeki ihlaller için Ulusal Gelir Ajansı'na başvurulabileceğini bildirdi.

Ülkede euro kullanımının başlamasından bu yana Avro Kabul Yasası kapsamında 1550 para cezası ve yaklaşık 700 ceza kararnamesi uygulanarak toplamda 1,8 milyon avro tutarında ceza kesildi.

LEVA DEĞİŞİM AŞAMASI

Zorunlu çifte etiket uygulamasının sona ermesi, leva banknot ve madeni paralarının değişim imkanını ortadan kaldırmıyor.

Ticari bankalar, 31 Aralık 2026 tarihine kadar leva değişim hizmetini sürdürecek ve 30.000 levayı aşan nakit değişimlerde önceden bildirim yapılması gerekecek.

Bulgaristan Merkez Bankası ise herhangi bir miktar sınırı ve zaman kısıtlaması olmaksızın, ücretsiz olarak leva değişimine devam edecek.

Posta idaresi üzerinden yapılan değişimlerde ise tutara bağlı olarak 6 ile 10 euro arasında değişen işlem ücretleri uygulanacak. Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlar, bilgilendirme çalışmalarını sürdürecek.