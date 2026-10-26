Olay, 24 Ekim’de Sofya’nın Pavlovo semtinde meydana geldi. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından Binev’in evine giden ekipler, 60 yaşındaki eski milletvekilini başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Binev’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eski Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Bulgaristan Tekvando Federasyonu Başkanı olan Binev’in öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÜÇ ŞÜPHELİ TRAKYA OTOYOLUNDA YAKALANDI

Bulgaristan polisi, soruşturma kapsamında Sofya dışındaki Trakya Otoyolu’nda durdurulan bir araçta bulunan üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisinin Türk, birinin ise Bulgaristan vatandaşı olduğu belirtildi. Araçta iki ateşli silah ele geçirildiği bildirildi.

Bulgar basınında yer alan bilgilere göre, şüphelilerden Eyüp Temiz hakkında cinayet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Diğer iki şüphelinin ise ifadelerinin ardından soruşturma kapsamında tanık olarak kaldığı aktarıldı.

TİCARİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında Binev ile Eyüp Temiz’in ailesi arasında ticari bağlantılar bulunduğuna ilişkin iddialar da inceleniyor. Bulgar medyasına yansıyan haberlerde, tarafların şirket ortaklıkları ve inşaat projeleri üzerinden bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Ancak söz konusu ticari ilişkilerin cinayetin nedeni olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Polis ve savcılık, saldırının arka planını ve şüphelilerin olayla bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Slavi Binev, Avrupa Parlamentosu’nda milletvekilliği yapmasının yanı sıra Bulgaristan Tekvando Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Eski sporcu olan Binev, ülkesinin siyaset ve spor dünyasında tanınan isimleri arasında yer alıyordu.

Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, saldırının nedeni ve şüphelilerin olay içindeki rolleri yürütülen adli süreçte netleşecek.