Bulgaristan'da haftalardır merak uyandıran gizemli konteynerin içindekiler şaşırttı. Burgaz bölgesindeki Tsarevo kasabasında kıyıya vuran ve güvenlik gerekçesiyle 22 gün boyunca koruma altında tutulan konteyner, askeri savcılığın onayının ardından açıldı. İçinden çıkan yılbaşı süsleri, konteynerin gizemine ilişkin merakı da sona erdirdi.

22 gün boyunca güvenlik çemberinde tutuldu

Olay, 2 Kasım'da Arapya ve Oasis kamp alanları arasındaki kayalık bölgede bir konteynerin kıyıya vurmasıyla ortaya çıktı. Dalgaların etkisiyle yeniden denize sürüklenme ihtimaline karşı konteynerin çevresinde önlem alındı.

Sınır polisi ekipleri, konteynerin bulunduğu bölgede 22 gün boyunca nöbet tuttu. Uzun süren bekleyişin ardından 24 Kasım'da Sofya Askeri Savcılığının izniyle konteynerin açılmasına karar verildi. İşlem, soruşturma ekipleri ve gümrük görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirildi.

İçinden çıkanlar görenleri şaşırttı

Reuters'ın haberine göre konteynerin içerisinden insan boyutlarında Noel Baba heykelleri, ren geyiği figürleri, bir kutup ayısı heykeli ve çeşitli yılbaşı dekorasyonları çıktı.

Figürler arasında bakır renkli bir atın üzerinde oturan Noel Baba heykeli ile hediyelerle dolu bir kızağın üzerinde bulunan başka bir Noel Baba figürünün de yer aldığı görüldü.

50 bin euro değerinde yılbaşı süsü bulundu

Bulgaristan devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre konteynerde 80'den fazla koli içerisinde bulunan ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 50 bin euro olduğu belirlendi.

Romanyalı bir şirkete ait olduğu açıklanan süs eşyalarının büyük bölümünün zarar görmediği tespit edildi. Kurtarılan ürünlerin kara yoluyla Romanya'ya gönderilmesi planlanıyor.

Saldırıya uğrayan yük gemisinden mi geldi?

Konteynerin ortaya çıkışıyla birlikte gözler, Karadeniz'de kısa süre önce batan bir yük gemisine çevrildi. Bulgar yetkililer, konteynerin 28 Ekim'de deniz dronlarıyla düzenlenen saldırı sonucu batan Contship Jet isimli yük gemisine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na seyir halinde olan gemide toplam 421 konteyner bulunuyordu. Geminin 18 kişilik mürettebatının tamamının kurtarıldığı açıklanmıştı.

Öte yandan geminin Atina merkezli işletmecisi Contships Management, kıyıya vuran konteynerin geminin yükleri arasında bulunduğunu henüz doğrulayamadıklarını bildirdi.

Konteynerin geleceğine savcılık karar verecek

Burgaz Bölge Valisi Diko Dikov, konteynerde yapılan incelemelerde tehlikeli herhangi bir maddeye rastlanmadığını açıkladı.

Hasar gören konteynerin bulunduğu kıyıdan kaldırılması için askeri savcılığın vereceği talimat bekleniyor. Konteynerin hangi gemiden geldiğine ilişkin araştırmalar ise sürüyor.