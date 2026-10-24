Bulgaristan’da Ulusal Meclis Başkanı Mihaela Dotsova’ya soru sormak isteyen gazeteci Sonya Koltuklieva, Dotsova'nın aracının kapısını açınca korumanın saldırısına uğradı.

İSTİFA ÇAĞRILARI PEŞ PEŞE GELDİ

Korumanın iterek yere düşürdüğü kadın uzun süre yerde kaldı. Gazetecinin görüntüleri ülkede olay olurken istifa çağrıları da peş peşe geldi.

OMUZ AMELİYATI GEREKİP GEREKMEDİĞİNE KARAR VERİLECEK

St. Sofia Hastanesi'nde tedaviye alınan Koltuklieva yaptığı açıklamada, ağrı kesici aldığını ve doktorların omuz ameliyatı gerekip gerekmediğine karar vereceğini ifade etti.

Koltuklieva ayrıca, iç yaralanma olup olmadığını belirlemek için daha fazla muayeneye ihtiyaç duyulduğunu ve Prof. Nikolay Gabrovski'nin durumunu takip etmeyi teklif ettiğini belirtti.