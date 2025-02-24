Bulgaristan'da düzenlenen eylemde göstericiler Cumhurbaşkanlığı önünde toplandı ve Rusya'nın politikalarına verdiği destek nedeniyle eleştirilen Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in tutumunu kınadı. Protestocular, Rusya'nın savaşını durdurmasını ve Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesini talep etti.

Göstericiler, Bulgaristan ve Ukrayna bayrakları taşıyarak, Bulgaristan’ın Ukrayna'ya sağladığı silah ve insani yardımları ve savaş nedeniyle ülkesinden kaçan Ukraynalı kadınlar ile çocuklara sağlanan barınma imkanlarını hatırlattı.

Bulgaristan ve Ukrayna ulusal marşlarının okunmasının ardından savaşta ölen askerler ve siviller için saygı duruşunda bulunuldu. Sofya'nın merkez caddelerinde yapılan yürüyüş, Avrupa Komisyonu Bulgaristan Temsilciliği binası önünde sona erdi.

Bulgaristan Parlamentosu, Ukrayna'ya silah ve insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca onay verirken, Cumhurbaşkanı Radev ve eski komünist partinin çizgisindeki siyasetçiler, bu yardımlara karşı çıkarak, "Ukrayna bu savaşı kazanamaz" görüşünü savunmuştu.