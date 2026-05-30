Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Trump yönetiminin Bulgar vatandaşlarına vize muafiyeti tanımaması sebebiyle ABD askeri uçaklarının Sofya'daki görev süresini Haziran sonunda bitireceklerini duyurdu.

Nisan ayındaki seçimleri kazanan İlerici Bulgaristan partisinin lideri Radev, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede vizelerin kaldırılmasını istediğini ancak olumlu yanıt alamadığını belirtti.

Ülkesinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Radev kararını "Mevzuat prosedürlerinin karmaşıklığını anlasam da Sofya Havalimanı bünyesinde uçakların ve tankerlerin uzun süreli kalma taleplerine olumlu yanıt vermemiz mümkün değil. Müttefiklerimize yeni bir konum bulmaları için zaman tanımak adına bu izni Haziran sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

15 UÇAK, 500 ASKER ÜLKEDEN ÇIKARTILACAK

Hükümet bu karar doğrultusunda 15 askeri uçak ile 500 personelin ülkede kalma süresini 30 Haziran tarihine kadar geçerli kılacak kararı onayladı.

Anlaşma kapsamında Vasil Levski Sofya Havalimanı üzerinde konuşlanan ABD askeri unsurları Lockheed C-130 nakliye ile Boeing C-17 ağır nakliye ve Boeing KC-135 tanker uçaklarından oluşuyor.

Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili soruları henüz yanıtlamazken askeri uçakların bölgedeki varlığına dair daha önce yapılan açıklamalar dikkat çekiyor.

Dönemin geçici Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ABD uçaklarının Bulgaristan'da konuşlanma amacının Washington ile Sofya arasındaki ortak bir tatbikat olduğunu belirtmişti.

Uçakların Vrazhdebna Hava Üssü içerisinde yer almasının İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemle ilgisi bulunmadığını ifade eden Zapryanov "Bu tatbikat hiçbir şekilde İran'daki durumla ya da ABD müzakereleriyle bağlantılı değildi" açıklamasını yaptı.

Bakan ayrıca Trump yönetiminin İran'a karşı yapılacak olası bir harekatta Bulgaristan topraklarını kullanmak için kendilerine hiçbir talep iletmediğini de kamuoyuna duyurmuştu.