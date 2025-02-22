Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, ülkenin avroya geçmesini protesto eden gösterilerde gergin anlar yaşandı. Rusya yanlısı muhalif Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi tarafından düzenlenen protesto, Avrupa Komisyonu Temsilciliği önünde gerçekleşti.

Göstericiler, binaya kırmızı boya ve yumurta atarak, binaya zorla girmeye çalıştı. Ayrıca, protestocular binanın girişine molotofkokteyli de attılar.

Polisin Müdahalesi Sonrası Çıkan Olaylar

Polis, göstericilere müdahalede bulunarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında 10 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Protestoların merkezinde yer alan Vızrajdane Partisi’nin lideri Kostadin Kostadinov, avroya geçişe karşı çıkmaya devam edeceklerini ve protestolarını 26 Şubat’ta yeniden başlatacaklarını açıkladı.

Bulgaristan’ın Avroya Geçiş Kararı

Bulgaristan Parlamentosu, ülkenin 1 Ocak 2026 itibarıyla Leva’dan avroya geçmesini öngören kararı kabul etmişti. Bu değişiklik, ülkenin ekonomi politikasında önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak, Rusya yanlısı muhalifler ve diğer bazı gruplar, avroya geçişin ekonomik bağımsızlıklarını zedeleyeceği görüşünde ve bu nedenle protestolarını sürdürüyorlar.