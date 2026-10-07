Bulgaristan'da 25 Ekim günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanması için 18 ilde 78 sandık kurulacak.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 25 Ekim'de yapılacak. Türkiye'de yaşayan soydaşların oy kullanmaları için 18 ilde 78 sandık kurulacak. Çorlu Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güner Çetin, Türkiye'deki seçimler için çalışmaların tamamlandığını, oy kullanılacak okulların ve sandık sayısının belirlendiğini söyledi. Çetin, "25 Ekim'de Bulgaristan cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını seçecek. Geçtiğimiz 26 Nisan'da, erken genel seçim vardı, parlamento seçimleri vardı. O zaman, o dönemki kurulan geçici hükümet, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde sandık sayısını 24 ile kısıtlamıştı. Türkiye'de o zaman 24 tane sandığımız vardı ve o zor şartlar altında ben buradan tüm soydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sandıkların kısıtlanmasına rağmen herkes gitti, oy hakkını kullandı, tabii ki imkanlar çerçevesinde. 26 Nisan'dan sonra kurulan hükümet, bu kısıtlama kararını kanun değişikliğine giderek serbest bıraktı. Bugünkü şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'nde ve yurt dışında açılacak olan sandıklar serbest bırakıldı" dedi.

2024 YILINDA 93 BİN KİŞİ SANDIĞA GİTTİ

2024 yılında Türkiye'deki sandık sayısının 162 olduğunu belirten Çetin, "Bugün 2026 yılındayız, cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz, 18 ilde 78 sandığımız var. Bu, bence yeterli mi? Cumhurbaşkanı seçimi için yeterli. Neden? Çünkü bizde aday yok, bizim toplumumuzdan bir aday yok. 5 sene önce baktığımızda, o zamanki adayımız Sayın Mustafa Karadayı'ydı ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nde 93 bin kişi sandığa gitti ama bugünkü şartlarda bizden aday olmadığı için bu 78 sandık yeterli bence" diye konuştu.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALABİLİR

Seçimlerin ikinci tura kalma olasılığı yüksek olduğunu söyleyen Çetin, "Tabii ki Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1 şartı vardır. 25 Ekim'de bu yüzde 50+1 olur mu? Bana sorarsanız biraz zor geçecek gibi gözüküyor, ikinci tur da olabilir. Bir hafta sonra seçmen sayısının yüzde 50+1'ini alması gerekiyor. Geriye dönük baktığımızda, bugüne kadar Bulgaristan'da 5 senede 8 kere sandığa gidildiğinde yüzde 40'ı geçmemiştir seçim katılma oranı. 25 Ekim'de de ilk turda bu iş bitmeyecek, ikinci tur olacağına inanıyorum" dedi.

HERKESİ OY KULLANMAYA DAVET ETTİ

Seçim için bölgede bir heyecanın olmadığını gözlemlediğini söyleyen Çetin, "Çok böyle bir heyecan verici bir katılım gözükmüyor şu anda, tabii bunu 25 Ekim'de göreceğiz. Vatandaşlarımızın sandığa giderek kendi demokratik hakkını kullanarak, Bulgaristan cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyor diye inanıyorum ve herkesin iradesini kullanması lazım. Normalde kısıtlı sandıklarda, 24 sandıkta kuyruklarda bekleyen vatandaşımız şimdi 78 sandıkta gidip, rahat bir şekilde oyunu kullanabilir" diye konuştu.

SANDIKLAR NERELERDE KURULACAK?

Seçim için Adana'da 1, Ankara'da 2, Antalya'da 1, Balıkesir'de 2, Bilecik'te1, Bursa'da 13, Çanakkale'de 1, Edirne'de 1, Eskişehir'de 2, İstanbul'da 18, İzmir'de 14, Kırklareli'de 2, Kocaeli'de 2, Manisa'da 2, Mersin'de 1, Sakarya'da 1, Tekirdağ'da 12 ve Yalova'da 2 sandık kurulacak.