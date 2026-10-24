Bulgaristan'da seçmenler, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede iki görev için 27 çift Cumhurbaşkanı ve Başbakan adayı yarışacak.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başlayacak, 20.00'de sona erecek. Sandık başında bekleyen seçmenler olması halinde süre en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

TÜRKİYE'DE 18 İLDE OY KULLANILACAK

Merkez Seçim Komisyonunun açıklamasına göre, yurt dışında 60 ülkede toplam 613 sandık kurulacak.

Yurt dışında en fazla Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye'de seçmenler, 18 ilde kurulacak 78 sandıkta oy kullanabilecek.

İngiltere'de 82, Almanya'da 70, İspanya'da 67 ve ABD'de 44 sandık kurulacak. Yurt dışındaki oy verme işlemleri yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak; gerektiğinde süre 21.00'e kadar uzatılabilecek.

ANKETLERDE YOTOVA VE GYUROV ÖNDE

Kamuoyu araştırmaları, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile eski Başbakan Andrey Gyurov'u yarışta öne çıkarıyor.

Anketlerde Yotova'nın ilk turda yüzde 43,4, Gyurov'un ise yüzde 28,9 oy alması bekleniyor. İki adayın 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda karşılaşabileceği öngörülüyor.

RADEV'DEN YOTOVA VE VALCHEV'E DESTEK

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, sosyal medya hesabından vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

Radev, statükoyu koruyan partilere ülkenin yeni dinamiklerini sekteye uğratma fırsatı verilmemesi gerektiğini savundu.

Dünyada çatışmaların sürdüğü bir dönemde devlet yönetiminde deneyimin önem taşıdığını belirten Radev, “Bulgaristan emin ellerde olmalı. Bu nedenle biz, ‘İlerici Bulgaristan’ olarak barış ve güvenlik için İliyana Yotova ve Kiril Valchev’e oy vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da son cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de yapılmıştı.