Bulgaristan’da kalbinin hemen önünde, kalbin çevresini ve ana damarlarını saran geniş bir kitle tespit edilen 11 yaşındaki Golden Retriever cinsi Jenny, Bursa’da ameliyat edildi. Yaklaşık dört saat süren operasyonla kitlesi çıkarılan köpek, sağlığına kavuşarak Bulgaristan’a döndü.

Jenny’nin Bulgaristan’da yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde belirlenen kitlesi, yüksek risk taşıması ve özel uzmanlık gerektirmesi nedeniyle burada ameliyat edilemedi. Bunun üzerine sahipleri, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Salcı ile iletişime geçti.

Bilgisayarlı tomografi ve radyografi incelemelerini değerlendiren Salcı, Jenny’yi ameliyat için BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne davet etti.

KİTLE TAMAMEN ÇIKARILDI

Ekim ayında Prof. Dr. Hakan Salcı’nın gerçekleştirdiği yaklaşık dört saatlik operasyonda, Jenny’nin göğüs boşluğunda, kalbinin hemen önünde bulunan kitle tamamen çıkarıldı. Ameliyatın ardından iyileşme süreci yakından takip edilen Jenny, tedavisi tamamlanınca taburcu edilerek Bulgaristan’a uğurlandı.

Ameliyatın zorluğuna dikkat çeken Salcı, operasyonun üniversitenin veteriner cerrahi alanındaki bilimsel birikimini, uzmanlığını ve uluslararası düzeyde sunduğu sağlık hizmetini ortaya koyduğunu belirtti.

Salcı, “Bulgaristan’dan Bursa’ya uzanan tedavi yolculuğunu sağlığına kavuşarak tamamlayan Jenny’ye sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” dedi.