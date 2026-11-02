Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda İliyana Yotova, resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamladı. Kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research’ün verilerine göre Yotova oyların yüzde 57,4’ünü alırken, rakibi Andrey Gyurov yüzde 39,6’da kaldı.

İktidardaki merkez sol İlerici Bulgaristan (PB) Partisinin desteklediği Yotova, ilk turda yaklaşık yüzde 35 oy almıştı. Batı yanlısı ekonomist Gyurov ise yüzde 31,9’a ulaşmıştı. Adayların yeterli oy oranına ulaşamaması üzerine seçim ikinci tura kalmıştı.

SOFYA’DA ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Yotova, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Valchev ve Başbakan Rumen Radev ile başkent Sofya’daki Ulusal Kültür Sarayı’nda seçmenlerine hitap etti. Yotova ve Valchev konuşmalarında seçim zaferlerini ilan etti.

Kendilerine destek veren ve vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Yotova, herkesin kaygılarını anlamak için kapsamlı analiz yapacaklarını söyledi. Yotova, “Bize destek veren herkese, ben ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, artık seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Valchev adına içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.

Yotova ayrıca Gyurov’un kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini bildirdi. Başbakan Radev de kısa sürede gösterdikleri seferberlikle etkileyici bir sonuç aldıklarını belirterek Yotova ve Valchev’i kutladı.

SEÇİMLE GELEN İLK KADIN CUMHURBAŞKANI

Yotova, Bulgaristan’ın seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. 2017’de cumhurbaşkanı yardımcılığına başlayan Yotova, Rumen Radev’in 19 Ocak 2026’da istifa etmesinin ardından 23 Ocak’ta cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı.

Yeni seçilen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının görev süresi beş yıl olacak. Doğrudan halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının yetkileri sınırlı olmakla birlikte, silahlı kuvvetlerin başkomutanlığını yürütüyor ve yasaları veto ederek parlamentoya geri gönderebiliyor.

RAKİPLERİN UKRAYNA POLİTİKALARI AYRIŞIYOR

Radev’in liderliğindeki İlerici Bulgaristan Partisinin yanı sıra siyasi kariyerine başladığı Bulgaristan Sosyalist Partisinin de desteklediği Yotova, Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve Moskova ile diyaloğun sürdürülmesini savunuyor. Yotova, Ukrayna’ya finansal ve askeri yardımlara karşı çıkıyor.

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan ve yılın ilk aylarında geçici başbakanlık yapan Gyurov ise Ukrayna’ya açık desteğiyle öne çıkıyor. AB ve NATO yanlısı Gyurov, Batı yanlısı muhalefet tarafından desteklenmişti.

GAZETECİLİKTEN CUMHURBAŞKANLIĞINA

Sofya’da 1964’te doğan Yotova, Sofya Üniversitesi Aziz Kliment Ohridski’de Bulgar Filolojisi bölümünü bitirdi. Fransa Ulusal Yönetim Okulu ve Strazburg Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde uzmanlık eğitimi aldı.

1990-1997 yıllarında Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nda muhabir, editör, sunucu ve haber programları direktörü olarak çalışan Yotova, 1997-2007 döneminde Bulgaristan Sosyalist Partisinin basın merkezini yönetti. 2005-2007 yıllarında milletvekilliği yaptı. 2007’de seçildiği Avrupa Parlamentosu’ndaki görevini 2017’ye kadar sürdürdü.