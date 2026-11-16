Bulgaristan, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularındaki uzun bekleme sürelerini ve randevu sorunlarını azaltmak için personel takviyesi ile merkezi dijital randevu sistemi hazırlığında. İstanbul, Ankara, Edirne ve Bursa'daki konsolosluk birimlerinde toplam 8 yeni konsolos görevlendirilecek.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, İstanbul Başkonsolosluğuna yaptığı ziyaretin ardından yeni planlamayı açıkladı. İlave personelin 2026 yılı sona ermeden görevine başlaması öngörülüyor.

Başvuru kapasitesini artırmayı amaçlayan takviyenin, özellikle yoğun birimlerde işlemleri hızlandırması bekleniyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, yalnızca İstanbul Başkonsolosluğuna 2025 yılında yaklaşık 40 bin vize başvurusu yapıldı.

DİJİTAL RANDEVU İÇİN HEDEF 2027 ORTASI

Hazırlanan ikinci düzenlemeyle konsolosluk randevularının merkezi bir elektronik sistem üzerinden dağıtılması hedefleniyor. Sistemin, vize türü ayrımı olmaksızın bütün başvuru sahiplerine açılması ve 2027 yılının ortasına kadar devreye alınması planlanıyor.

Bu yolla randevuya erişimde yaşanan sorunların azaltılması ve işlemlerin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. Ancak yeni adımlar, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı ya da başvurulara otomatik onay sağlamayacak. Schengen vizesi için mevcut başvuru şartları geçerliliğini koruyacak.

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ İÇİN İSTİSNA PLANI

İki ülke arasındaki görüşmelerde, uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförlerinin Schengen bölgesinde karşılaştığı kalış süresi sınırlaması da ele alındı. Mevcut uygulamada sürücüler, herhangi bir 180 günlük dönemde bölgede en fazla 90 gün kalabiliyor.

Özellikle sık sefer yapan şoförler açısından sorun oluşturan kural, ekim ayı sonunda sınır kapılarındaki uzun araç kuyruklarıyla yeniden gündeme geldi. Sorunun çözümü için kısa vadeli bir istisna üzerinde uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Planlanan düzenlemeyle, 90 günlük kalış süresini dolduran sürücülerin taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.